С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 14 свердловчан

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано около 7,8 тысячи случаев присасывания клещей, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы уже 14 человек. 36 людей находятся под наблюдением с подозрением на клещевой боррелиоз, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области» и медицинских организаций исследовали более 5,3 тысячи клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,94% проб, возбудители лайм-боррелиоза — в 39,9%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,5%, а гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,9%.
— На 12 мая акарицидными обработками охвачено почти 3 тысяч гектар. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 56 тысяч вакцинаций и 201 тысяч ревакцинаций, — уточняет региональные Роспотребнадзор.
В ведомстве рекомендуют при выходе в заведомо опасные места использовать специальные защитные костюмы или закрытую одежду. Необходимо применять репелленты, регулярно проводить осмотры после прогулок на природе, а также осматривать домашних животных после выгула.