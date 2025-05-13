С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 14 свердловчан

— На 12 мая акарицидными обработками охвачено почти 3 тысяч гектар. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 56 тысяч вакцинаций и 201 тысяч ревакцинаций, — уточняет региональные Роспотребнадзор.