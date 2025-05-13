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Из Самары в Анапу начнут ходить двухэтажные поезда в июне 2025 года

В Москве состоялась встреча членов фракции ЛДПР ГосДумы с министром транспорта РФ, в рамках которой обсуждали различные аспекты доступности путешествий для россиян в летний сезон отдыха.

В Москве состоялась встреча членов фракции ЛДПР ГосДумы с министром транспорта РФ, в рамках которой обсуждали различные аспекты доступности путешествий для россиян в летний сезон отдыха. О ней рассказал депутат ГД РФ Владимир Кошелев.

Роман Старовойт поделился информацией о предстоящих изменениях на востребованном направлении Самара-Анапа: обычные поезда будут заменены на современные двухэтажные вагоны, чтобы удовлетворить высокий спрос пассажиров, желающих отдохнуть на побережье Черного моря.

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