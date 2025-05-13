Из Самары в Анапу начнут ходить двухэтажные поезда в июне 2025 года

В Москве состоялась встреча членов фракции ЛДПР ГосДумы с министром транспорта РФ, в рамках которой обсуждали различные аспекты доступности путешествий для россиян в летний сезон отдыха. О ней рассказал депутат ГД РФ Владимир Кошелев.