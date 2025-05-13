«Вымогали деньги, пытая раскаленным утюгом». В Гомеле с помощью ОМОН задержали двух мужчин, которым грозит до 15 лет тюрьмы за вымогательство с насилием

Начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома Валерий Зданевич рассказал о «разборках в стиле 90-х», которые произошли в Гомеле.
Оперативники уголовного розыска Гомельщины при поддержке ОМОНа задержали двоих жителей Гомеля 23 и 44 лет.
Ранее мужчины были на заработках в соседней стране вместе с 38-летним знакомым, который перед возвращением в Беларусь за свою работу получил крупную сумму денег.
Вернувшись на родину, гомельчане приехали к потерпевшему на съемную квартиру и потребовали поделиться частью заработанного, которая им якобы предназначалась.
Сначала они избили мужчину, потом стали пытать его утюгом. Не добившись результата, оставили потерпевшего без сознания и скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство с применением насилия. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Мы писали, что белорусы могут пожаловаться в МАРТ на организацию похорон (здесь подробности).
Кроме того, белорус вез 40 пойманных рыб на скутере и стал фигурантом уголовного дела — что было не так (все подробности здесь).