В Казани из-за проведения KazanForum продажу алкоголя ограничат на пять дней

Также запрет будет действовать на территории отелей, частично в центре города и в местном аэропорту. При этом алкоголь будет доступен в местах общественного питания — кафе, барах и ресторанах. А с 15 по 16 мая алкогольная продукция не будет продаваться в торговых объектах по улицам Марселя Салимжанова, Спартаковской, Хади Такташа. 16 мая эти ограничения коснутся и территории здания № 29 по улице Большой Красной.