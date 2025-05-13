В Казани из-за проведения KazanForum продажу алкоголя ограничат на пять дней

В Казани из-за проведения международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» продажу алкоголя ограничат на пять дней. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, с 13 по 18 мая алкоголь запретят продавать в торговых объектах на улицах Большой Красной, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской, Чернышевского, Островского, Московской, Комсомольской, Абдуллы Бичурина, Академика Парина, Бурхана Шахиди, Волкова, Декабристов, Чистопольской, Ибрагимова, Лесгафта и Мусы Джалиля.
Также запрет будет действовать на территории отелей, частично в центре города и в местном аэропорту. При этом алкоголь будет доступен в местах общественного питания — кафе, барах и ресторанах. А с 15 по 16 мая алкогольная продукция не будет продаваться в торговых объектах по улицам Марселя Салимжанова, Спартаковской, Хади Такташа. 16 мая эти ограничения коснутся и территории здания № 29 по улице Большой Красной.
Напомним, в Казани во время KazanForum 2025 ограничат движение и парковку транспорта. Речь идет о территориях возле гостиниц, задействованных в обеспечении проведения форума.