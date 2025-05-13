Суперкомпьютер оценил шансы тольяттинского «Акрона» на попадание в топ-8 РПЛ

Тольяттинцы идут на девятом месте с 35 очками. Недавно обыграли грозненский «Ахмат» на «Солидарность Самара Арене» с разницей в один мяч — 3:2. От восьмой строчки отстают всего на три балла. Сейчас его занимает «Ростов».