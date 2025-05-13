Суперкомпьютер оценил шансы тольяттинского «Акрона» на попадание в топ-8 РПЛ

Стало известно, смогут ли «красно-черные» ворваться в первую восьмерку в дебютном сезоне Премьер-лиги.
Тольяттинцы идут на девятом месте с 35 очками. Недавно обыграли грозненский «Ахмат» на «Солидарность Самара Арене» с разницей в один мяч — 3:2. От восьмой строчки отстают всего на три балла. Сейчас его занимает «Ростов».
Суперкомпьютер «Opta Sports» считает, что подопечные Заура Тедеева смогут подняться с вероятностью в 13,2%. 84,8% ставит на нынешнюю позицию и 2,8% — на десятую.
Добавил: другой клуб из Самарской области — «Крылья Советов» — останется на десятом месте (76,4%). Еще 2,8% — на девятое, 18,5% — на 11-е и 2,3% — на 12-е.
Недавно «зелено-бело-синие» крупно проиграли «Пари НН» на выезде — 2:5 (12+). За «КС» забили Иван Олейников и Владислав Шитов.
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