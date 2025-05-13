В Омске нашли неэффективную вакцину для коров

Россельхознадзор провел оценку качества ветеринарного препарата «ХИПРАБОВИС-4» от испанского производителя Laboratorios Hipra, S.A. Вакцина серии живого компонента 473G-1, сроком годности до 08.06.202 признана недоброкачественной.
Вакцина «ХИПРАБОВИС-4»применяется для профилактики у коров вирусной диареи, парагриппа, ринотрахеита. Однако специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, что в данной серии эффективность препарата может быть снижена из-за несоответствия стандартам по содержанию влаги.
«Всем хозяйствам региона необходимо приостановить применение и реализацию данной серии препарата», — сообщили в ведомстве.
Россельхознадзор контролирует изъятие вакцины. Обнаруживших недоброкачественный препарат просят сообщить об этом по телефонам: 44−31−47, 45−13−27, 51−71−74.