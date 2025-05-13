В Омске нашли неэффективную вакцину для коров

Вакцина «ХИПРАБОВИС-4»применяется для профилактики у коров вирусной диареи, парагриппа, ринотрахеита. Однако специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, что в данной серии эффективность препарата может быть снижена из-за несоответствия стандартам по содержанию влаги.