Сергей Безруков с семьей прогулялся по парку «Швейцария»

Напомним, что 9 мая Сергей Безруков исполнил песни Высоцкого на сцене у катера «Герой». А до выступления успел пообщаться с журналистами. В ходе беседы выяснилось, что Нижегородчина — место силы для актера. А еще он привез сюда жену и детей. По его словам, «дети в восторге».