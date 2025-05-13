Красников: для производства в РФ передовых микрочипов необходимы новые чистые комнаты

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Геннадий Красников планирует построить новые чистые комнаты для производства в России самых передовых микрочипов. Об этом он рассказал ТАСС.
Как отметил Красников, для развития области мироэлектроники нужно построить «новые чистые комнаты современного уровня для выпуска чипов 14 или 10 нанометровых топологических размеров».
«Мне очень важно, чтобы наша Российская академия наук о действительно была флагманом в России не только как главная научная организация, но и в том числе, чтобы заключения, которые она дает, прогнозы, действительно были руководством для действия», — сказал он.
Чистая комната (clean room) в микроэлектронике — это специально оборудованное помещение с очень низким уровнем пыли, микробов и других загрязнений, где производят микросхемы и другие чувствительные компоненты. При производстве чипов детали настолько малы (нанометры), что одна пылинка может испортить весь чип. Поэтому воздух в чистой комнате фильтруется, а сотрудники носят спецодежду («белые костюмы»), чтобы не занести частиц снаружи.