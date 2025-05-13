Житель Уфы едва не лишился глаза, работая с болгаркой

В Уфе в Республиканской клинической больнице № 8 врачи-офтальмологи успешно прооперировали пациента с проникающим ранением глаза. Как рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина получил травму во время работы с болгаркой, когда металлическая проволока под углом 60 градусов вонзилась в глазное яблоко.
Несмотря на то, что пострадавший самостоятельно извлек инородный предмет, ему потребовалась срочная хирургическая помощь. Офтальмохирурги выполнили сложную операцию по удалению поврежденного хрусталика с последующей имплантацией интраокулярной линзы.
Благодаря своевременному вмешательству медиков пациенту не только сохранили глаз, но и восстановили высокую остроту зрения.
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