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Житель Уфы едва не лишился глаза, работая с болгаркой

Уфимцу спасли поврежденный при работе с болгаркой глаз.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Республиканской клинической больнице № 8 врачи-офтальмологи успешно прооперировали пациента с проникающим ранением глаза. Как рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина получил травму во время работы с болгаркой, когда металлическая проволока под углом 60 градусов вонзилась в глазное яблоко.

Несмотря на то, что пострадавший самостоятельно извлек инородный предмет, ему потребовалась срочная хирургическая помощь. Офтальмохирурги выполнили сложную операцию по удалению поврежденного хрусталика с последующей имплантацией интраокулярной линзы.

Благодаря своевременному вмешательству медиков пациенту не только сохранили глаз, но и восстановили высокую остроту зрения.

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