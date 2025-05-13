Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест

Владимиру Егорову вменяют три эпизода мошенничества. По данным регионального СК, первый касается строительства автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске, на котором он и экс-руководитель МКУ «Управление капитального строительства», по версии следствия, похитили из бюджета более 71 миллиона рублей. Второй, о котором СК сообщал еще в мае 2023 года, касается хищения 391 миллиона рублей при строительстве школы. В январе 2025 года региональное управление СК РФ сообщило, что против Егорова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в Лесосибирске он похитил 163 миллиона рублей бюджетных средств.