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Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест

Владельцу красноярской строительной компании «Сибиряк» Егорову продлили арест.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 13 мая — РИА Новости. Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании «Сибиряк» Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.

«Железнодорожным районным судом Красноярска президенту группы компаний “Сибиряк” Егорову, обвиняемому в хищении около 71 миллиона рублей при строительстве развязки на Северном шоссе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 июля включительно», — говорится в сообщении.

Владимиру Егорову вменяют три эпизода мошенничества. По данным регионального СК, первый касается строительства автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске, на котором он и экс-руководитель МКУ «Управление капитального строительства», по версии следствия, похитили из бюджета более 71 миллиона рублей. Второй, о котором СК сообщал еще в мае 2023 года, касается хищения 391 миллиона рублей при строительстве школы. В январе 2025 года региональное управление СК РФ сообщило, что против Егорова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в Лесосибирске он похитил 163 миллиона рублей бюджетных средств.

Под стражу Егоров был заключен 20 ноября 2024 года. У него в ходе обысков изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику.