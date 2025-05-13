Подачу воды ограничат на Западном в Ростове-на-Дону

С 8 утра 15 мая до 6 утра 16 мая на Западном в Ростове-на-Дону будет ограничена подача воды, сообщает «Ростовводоканал».
Отключение затронет 1-й Машиностроительный — Малиновского — Доватора — 7-й проезд. Также ресурс с пониженным давлением будет поступать на Доватора, Мадояна, Западном разъезде, Малиновского, Чаленко, Ткачева и 339-й Стрелковой дивизии.
Коммунальные неудобства появятся после остановки насосной станции «СЗП-1». На этом объекте планируют выполнить капремонт технологического трубопровода.