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Подачу воды ограничат на Западном в Ростове-на-Дону

Перебои с водой ожидаются на нескольких улицах Ростова из-за ремонта трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

С 8 утра 15 мая до 6 утра 16 мая на Западном в Ростове-на-Дону будет ограничена подача воды, сообщает «Ростовводоканал».

Отключение затронет 1-й Машиностроительный — Малиновского — Доватора — 7-й проезд. Также ресурс с пониженным давлением будет поступать на Доватора, Мадояна, Западном разъезде, Малиновского, Чаленко, Ткачева и 339-й Стрелковой дивизии.

Коммунальные неудобства появятся после остановки насосной станции «СЗП-1». На этом объекте планируют выполнить капремонт технологического трубопровода.