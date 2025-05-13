Узгидромет предупредил: в Узбекистан идёт сильная жара и пыльные ветры

14—15 мая в северных районах и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15−18 м/с с возможными пыльными поземками. 16—17 мая местами по республике ветер усилится до таких же значений, а 17 мая в отдельных районах порывы ветра могут достигать 20−22 м/с.