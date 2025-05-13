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Узгидромет предупредил: в Узбекистан идёт сильная жара и пыльные ветры

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). Узгидромет распространил экстренное сообщение о резком повышении температуры воздуха в Узбекистане. Как сообщил директор агентства Шерзодхужа Хабибуллахужа, с 14 по 16 мая по стране ожидается жаркая погода.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 100% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Vaib.Uz

Температурный пик

14 мая жара накроет Каракалпакстан, а также Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области. 15—16 мая высокая температура распространится на большую часть территории страны.

В дневные часы воздух прогреется до 39−41°C, а на юге и в пустынной зоне — до 42−43°C.

Сильный ветер и пыль

14—15 мая в северных районах и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15−18 м/с с возможными пыльными поземками. 16—17 мая местами по республике ветер усилится до таких же значений, а 17 мая в отдельных районах порывы ветра могут достигать 20−22 м/с.