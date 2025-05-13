Узгидромет предупредил: в Узбекистан идёт сильная жара и пыльные ветры

Температурный пик
14 мая жара накроет Каракалпакстан, а также Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области.
В дневные часы воздух прогреется до 39−41°C, а на юге и в пустынной зоне — до 42−43°C.
Сильный ветер и пыль
Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). Узгидромет распространил экстренное сообщение о резком повышении температуры воздуха в Узбекистане. Как сообщил директор агентства Шерзодхужа Хабибуллахужа, с 14 по 16 мая по стране ожидается жаркая погода.
Температурный пик
14 мая жара накроет Каракалпакстан, а также Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области.
В дневные часы воздух прогреется до 39−41°C, а на юге и в пустынной зоне — до 42−43°C.
Сильный ветер и пыль