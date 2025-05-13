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Транспортники сказали белорусам, что водитель маршрутки обязан выдать билет еще на остановке

Водитель маршрутки обязан выдать билет белорусам еще на остановке.

Источник: Комсомольская правда

Водитель обязан обилетить пассажира, как только тот сел в маршрутку, но в тоже время и пассажир должен потребовать билет при оплате проезда, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрия Супрановича.

«Водитель обязан произвести расчет с пассажиром на остановочном пункте до начала движения и выдать билет. В свою очередь, у пассажира также есть обязанность — оплатить проезд полностью и потребовать билет, если водитель его не предоставляет», — подчеркнул специалист.

Билет — это гарантия прав пассажира, в том числе при обращении с жалобой, он важен при возможных спорах.

Юрий Супранович подчеркнул, что если водитель маршрутки не выдал билет, то пассажир вправе сообщить об этом в налоговую, транспортную инспекцию.

Кстати, Минтранс Беларуси заявил, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки (здесь подробнее).

Мы писали, что 400 единиц автохлама с минских стоянок пойдет в утиль, если не найдутся хозяева (все подробности здесь).