Транспортники сказали белорусам, что водитель маршрутки обязан выдать билет еще на остановке

«Водитель обязан произвести расчет с пассажиром на остановочном пункте до начала движения и выдать билет. В свою очередь, у пассажира также есть обязанность — оплатить проезд полностью и потребовать билет, если водитель его не предоставляет», — подчеркнул специалист.