Транспортники сказали белорусам, что водитель маршрутки обязан выдать билет еще на остановке

Водитель обязан обилетить пассажира, как только тот сел в маршрутку, но в тоже время и пассажир должен потребовать билет при оплате проезда, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрия Супрановича.
«Водитель обязан произвести расчет с пассажиром на остановочном пункте до начала движения и выдать билет. В свою очередь, у пассажира также есть обязанность — оплатить проезд полностью и потребовать билет, если водитель его не предоставляет», — подчеркнул специалист.
Билет — это гарантия прав пассажира, в том числе при обращении с жалобой, он важен при возможных спорах.
Юрий Супранович подчеркнул, что если водитель маршрутки не выдал билет, то пассажир вправе сообщить об этом в налоговую, транспортную инспекцию.
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