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В уфимском дворе корейская иномарка сбила 4-летнего ребенка

В Уфе 4-летний мальчик попал во дворе под колеса Hyundai Solaris.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 12 мая, в Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел напротив дома № 9 по улице Менделеева. Согласно предварительным данным, мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил четырехлетнего мальчика. В результате происшествия ребенка с травмами госпитализировали.

В настоящее время по факту аварии проводится административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

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