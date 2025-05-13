Замгендиректора «зелено-бело-синих» поделился впечатлениями от выездной игры «КС» с нижегородцами. Напомним, команда Игоря Осинькина уступила с разницей в три гола — 2:5 (12+). За самарцев забили Иван Олейников и Владислав Шитов. При этом четыре раза ворота гостей поразил уругваец Боссели (дважды с пенальти). «Допустили пять индивидуальных ошибок в обороне. Все оказались фатальными. Что касается атаки, то забили два — хорошо. Бодрее, ничего не потеряно. Даже “Реал” проигрывает крупно», — приводит слова Руслана Пименова телеграм-канал «Топи за “Крылья”». А недавно дубль самарцев потерпел первое поражение во Второй лиге Б. Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!