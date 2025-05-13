В Воронежской области удвоилось число заболевших ковидом

За минувшую неделю в Воронежской области почти в два раза выросла заболеваемость ковидом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С 5 по 12 мая врачи диагностировали COVID-19 у 68 жителей региона, в то время, как неделей раньше заболевших было 36 человек. Возможно, всплеску заболеваемости способствовало резкое похолодание.
Эпидемиологи напоминают воронежцам о важности соблюдения мер профилактики, которые позволят избежать заражения. Одевайтесь по погоде, чаще гуляйте на свежем воздухе, избегайте мест с большим скоплением людей. При первых признаках заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача.