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В Воронежской области удвоилось число заболевших ковидом

За неделю диагноз поставили 68 жителям региона.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Воронежской области почти в два раза выросла заболеваемость ковидом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 5 по 12 мая врачи диагностировали COVID-19 у 68 жителей региона, в то время, как неделей раньше заболевших было 36 человек. Возможно, всплеску заболеваемости способствовало резкое похолодание.

Эпидемиологи напоминают воронежцам о важности соблюдения мер профилактики, которые позволят избежать заражения. Одевайтесь по погоде, чаще гуляйте на свежем воздухе, избегайте мест с большим скоплением людей. При первых признаках заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача.