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Самара все-таки — город-курорт, город получил Гран-при в сфере детского туризма

В этом сезоне перед самарцами встаёт непростая дилемма: уехать отдыхать на «юга», либо в «загранку», или остаться дома, учитывая успехи родного края в сфере туризма.

В этом сезоне перед самарцами встаёт непростая дилемма: уехать отдыхать на «юга», либо в «загранку», или остаться дома, учитывая успехи родного края в сфере туризма.

Ведь недавно Самарская область триумфально выступила на всероссийском уровне, завоевав награды сразу в шести престижных категориях Всероссийского туристического конкурса.

Об этом говорилось на встрече главы федерального Минтранса Романа Старовойта с депутатами Госдумы от ЛДПР.

Самара стала обладателем главного приза («Гран-при») в номинации «Город детского туризма», регион занял почётное второе место в категории «Лучший детский туризм региона».

Город Тольятти удостоился высшей награды как лучший объект индустриального туризма, а Самара взяла серебро ещё в трёх значимых направлениях: научно-популярный туризм, разнообразие экскурсий и комфорт городских зон отдыха.

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