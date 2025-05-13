Самара все-таки — город-курорт, город получил Гран-при в сфере детского туризма

В этом сезоне перед самарцами встаёт непростая дилемма: уехать отдыхать на «юга», либо в «загранку», или остаться дома, учитывая успехи родного края в сфере туризма.
Ведь недавно Самарская область триумфально выступила на всероссийском уровне, завоевав награды сразу в шести престижных категориях Всероссийского туристического конкурса.
Самара стала обладателем главного приза («Гран-при») в номинации «Город детского туризма», регион занял почётное второе место в категории «Лучший детский туризм региона».
Город Тольятти удостоился высшей награды как лучший объект индустриального туризма, а Самара взяла серебро ещё в трёх значимых направлениях: научно-популярный туризм, разнообразие экскурсий и комфорт городских зон отдыха.
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