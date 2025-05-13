Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Финансовую информацию, личные документы и коды аутентификации нельзя раскрывать, даже если об этом просит «сотрудник госструктур», предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества. Перечень ключевых данных, которые всегда должны оставаться при вас: финансовая информация, персональные документы, аутентификационные коды, комбинация данных», — говорится в релизе.
Правоохранители пояснили, что к финансовой информации относятся номер карты, срок ее действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения.
Из персональных документов никогда нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов.
«Комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита», — уточнили в ведомстве.
Никто из официальных структур — ни банк, ни «Госуслуги», ни полиция — не попросит коды доступа или паспорт по телефону или в чате, напомнили в МВД.