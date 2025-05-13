МЧС России разминирует акваторию в Калининградской области

Спасатели поднимают и уничтожают боезапасы немецкой баржи, затонувшей у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны. Самолёт Ил-76 МЧС России привёз в регион водолазов и оборудование для спусков и глубоководного мониторинга.
По данным МЧС, в прошлом году обезвредили более 20,5 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование баржи продолжается уже шестой год. За это время спасатели подняли на поверхность и уничтожили более 70 тыс. смертоносных находок.
Судно лежит на глубине 17 метров, оно разорвано на две части. На борту и рядом — десятки тысяч ВОП. Работы продолжатся до полного разминирования.
В Калининградской области нашли четыре авиабомбы времён Великой Отечественной войны.