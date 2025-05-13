МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства.
«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. На ней обсудили развитие науки, образования, туризма и спорта в регионе, а также подготовку к проведению III Международного Буддийского Форума», — говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, благодаря инструментам национального проекта «Молодёжь и дети» в регионе создаются современные научно-образовательные пространства: центры «Точки роста», технопарки «Кванториум», молодежные лаборатории.
Вице-премьер также оценил развитие туризма в Калмыкии. «В 2024 году количество турпоездок здесь увеличилось на треть и составило порядка 90 тысяч, что значительно превышает показатель 2023 года, составлявший более 67 тысяч», — добавил он.
Особое внимание на встрече было уделеноподготовке к III Международному буддийскому форуму, который пройдет в Элисте с 18 по 21 сентября 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается участие официальных делегаций и паломников из 35 стран.