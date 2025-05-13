Туристов предупредили об опасности встречи с енотами в Сочи

Об опасности встречи с енотами-полоскунами предупредили в Сочинском национальном парке, об этом сообщил «Югополис».
Встреча с дикими енотами может быть опасной. Возможна агрессия и серьёзные травмы. Эти животные переносят такие заболевания, как бешенство, трихинеллез и гельминтозы. Парк ежегодно проводит вакцинацию диких животных от бешенства.
Туристам порекомендовали не оставлять еду, которая может привлечь енотов, и не подходить к ним близко. Если вас укусили или поцарапали, срочно обратитесь в медпункт.
«Присутствие миловидного енота-полоскуна в Сочинском национальном парке — яркий пример того, как вмешательство человека в природу может нарушить хрупкий баланс. Завезенный в СССР в 1929 году, этот хищник быстро расселился по Кавказу и теперь угрожает не только человеку, но и сохранению местных видов животных. Он уничтожает колхидских жаб, тритонов, лягушек, разоряет гнезда птиц и черепах», — рассказали сотрудники Сочинского национального парка.
Ранее на карантин посадили кота, прибывшего в Новороссийск из Стамбула. Пушистый нелегально прибыл в город-герой еще в марте. Кота среди грузов на судне нашли моряки.