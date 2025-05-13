Туристов предупредили об опасности встречи с енотами в Сочи

«Присутствие миловидного енота-полоскуна в Сочинском национальном парке — яркий пример того, как вмешательство человека в природу может нарушить хрупкий баланс. Завезенный в СССР в 1929 году, этот хищник быстро расселился по Кавказу и теперь угрожает не только человеку, но и сохранению местных видов животных. Он уничтожает колхидских жаб, тритонов, лягушек, разоряет гнезда птиц и черепах», — рассказали сотрудники Сочинского национального парка.