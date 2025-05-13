Тру-крайм по-самарски: загадочное убийство, совершенное более 120 лет назад

Корреспонденты «МК в Самаре» продолжают находить интересные факты из самарских газет начала XX века. На этот раз мы наткнулись на материал о загадочном убийстве, совершенном в 1904 году.
Преступление было совершено в Соборном сквере, а ныне — на площади Куйбышева. Тогда в газете «Самарский курьер» появилась следующая заметка под названием «Къ загадочному убiйству»:
"Читатели не забыли, конечно, о загадочномъ убiйствѣ, совершенномъ въ Самарѣ въ послѣдних числах iюня. Трупъ неизвѣстнаго человѣка, въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и жилеткѣ, найденъ былъ въ Соборномъ скверѣ, причемъ въ публикѣ по поводу этого необычайного преступленiя циркулировали самыя разнообразныя предположенiя.
Теперь на это таинственное дѣло пролитъ нѣкоторый свѣтъ. Оказалось, что убитый — Каинскiй мѣщанинъ Ицекъ Абрамовъ Подосюкъ, 39 лѣтъ, сосланный по приковору Кронштадскаго суда въ Сибирь, отбывшiй тамъ свой срокъ ссылки и прiѣхавший въ Самару, гдѣ онъ занимался исключительно… кражами, за которыя и судился неоднократно. Есть основанiя предполагать, что убили подосюка его-же собственные товарищи по «профессiи»".
В Самаре начала XX века происходило еще довольно много загадочных вещей — таинственное исчезновение имущества, слухи о призраках в старинных особняках и закрытые собрания местной элиты. «МК в Самаре» будет продолжать искать для вас тайны прошлого нашего города.
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