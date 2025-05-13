Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.