Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, этапировали в Москву, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Грабина этапировали в столичное СИЗО, Мещанский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей», — говорится в документе.
Как указано в материалах, ему вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.