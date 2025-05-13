Мишустин утвердил список запрещенных к содержанию животных

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид: от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей. Запрет не распространяется на зоопарки и организации с лицензией, однако юристы указывают на пробелы в законодательстве: за нарушение пока не предусмотрено четких наказаний, из-за чего граждане продолжают содержать диких животных в квартирах.