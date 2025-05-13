Возбуждено дело против хабаровчанина, принёсшего «бомбу» в банк

В Хабаровске возбудили уголовное дело против местного жителя, который пришёл в банк с муляжом взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
На прошлой неделе днём в полицию поступило сообщение о мужчине, зашедшем в отделение банка в Центральном районе. Он представился клиентом, показал предмет, похожий на взрывное устройство, и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции оперативно задержали 24-летнего хабаровчанина недалеко от банка. На место вызвали кинологов с собакой и взрывотехника, которые осмотрели его сумку. Обнаруженный предмет оказался безопасным.
Мужчина, работающий репетитором, пояснил, что купил муляж накануне, а утром употреблял алкоголь перед прогулкой. Решение зайти в банк и устроить переполох он принял спонтанно.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.