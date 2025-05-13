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Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут

Минтруда и соцзащиты сказал о причинах невыдачи семейного капитала даже при рождении трех и более детей.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш назвала причины невыдачи семейного капитала даже при рождении трех и более детей, сообщает БелТА.

По ее словам, если дети в семье признаны находящимися в социально опасном положении, то семейный капитал такой семье не предоставят.

Кроме того, важным условием при назначении семейного капитала является занятость трудоспособного отца или отчима в полной семье.

«Если он не занят более чем 6 месяцев суммарно в 12-месячном периоде перед назначением семейного капитала, то он не будет предоставлен», — отметила специалист.

Что касается досрочного использования средств семейного капитала, а этой возможностью многодетные семьи пользуются активно, то условия похожи.

Опять же рассматривается благополучие семьи и занятости трудоспособного отца в полной семье не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед досрочным распоряжением средствами семейного капитала.