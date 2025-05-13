Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут

Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш назвала причины невыдачи семейного капитала даже при рождении трех и более детей, сообщает БелТА.
По ее словам, если дети в семье признаны находящимися в социально опасном положении, то семейный капитал такой семье не предоставят.
Кроме того, важным условием при назначении семейного капитала является занятость трудоспособного отца или отчима в полной семье.
«Если он не занят более чем 6 месяцев суммарно в 12-месячном периоде перед назначением семейного капитала, то он не будет предоставлен», — отметила специалист.
Что касается досрочного использования средств семейного капитала, а этой возможностью многодетные семьи пользуются активно, то условия похожи.
Опять же рассматривается благополучие семьи и занятости трудоспособного отца в полной семье не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед досрочным распоряжением средствами семейного капитала.