Спортдиректор тольяттинского «Акрона» Чистяков: клуб хочет усилить каждую линию

Представитель «красно-черных» рассказал, как команда планирует укрепиться перед стартом нового сезона.
Тольяттинцы сохранили прописку в элите российского футбола после победы над «Ахматом» в Самаре 11 мая (12+). В тот день «молодые и звонкие» разобрались с гостями из юга страны со счетом 3:2.
«Четко понимаем, какие позиции требуют укрепления. Следующий сезон будет сложным, поэтому усиление планируем в каждую линию», — приводит слова спортивного директора «Акрона» Александра Чистякова «Матч ТВ».
На днях он высказался о последних двух матчах местного клуба в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
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