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В какие страны ездили пермяки в майские праздники

Спрос на зарубежные туры за год вырос на 43 процента.

Источник: Комсомольская правда

Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 43 процентов больше пермяков, чем в 2024-м. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Грузия стала лидером по приему туристов из Пермского края: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте — Турция (17%), на третьем — Казахстан (7%). В топ-5 вошли также Египет и Белоруссия. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объема заявок, в Египет — 18%, а в ОАЭ — 9%.

Помимо Грузии, в тройку по приросту турпотока вошли Вьетнам (рост в 3,8 раза) и Белоруссия (в 2,4 раза). По данным сервиса бронирования путешествий, спрос на туры во Вьетнам увеличился сразу в 5,5 раза.

Заметно вырос интерес пермяков к странам Африки: сюда направилось на 58% больше туристов, чем годом ранее. Значительно популярнее стали Марокко и Египет. Последний также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

На азиатском направлении наибольшим спросом пользуются Таиланд, Китай и Вьетнам. На Таиланд приходится более 40% путешественников, выбравших Азию.

В целом по России стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет — на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. При этом туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза — на Мальдивы.