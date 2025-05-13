В какие страны ездили пермяки в майские праздники

В целом по России стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет — на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. При этом туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза — на Мальдивы.