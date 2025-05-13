На Московском проспекте вводятся очередные дорожные ограничения из-за ремонта

В связи с проводимым дорожным ремонтом во вторник, 13 мая, в этой локации вводятся временные ограничения движения транспорта — до 11:00 движение на участке от Кузнецовской до Рощинской улицы будет осуществляться по двум полосам, уточнили в КРТИ.