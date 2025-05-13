На Московском проспекте вводятся очередные дорожные ограничения из-за ремонта

В связи с проводимым дорожным ремонтом во вторник, 13 мая, в этой локации вводятся временные ограничения движения транспорта — до 11:00 движение на участке от Кузнецовской до Рощинской улицы будет осуществляться по двум полосам, уточнили в КРТИ.
Также на сегодняшний день для ремонта Московского проспекта ограничено дорожное движение на участке от Ташкентской до Кузнецовской улиц. Кроме этого, вплоть по 24 мая ограничения действуют от набережной Обводного канала до площади Московские Ворота, включая перекрестки.
Планируется закрытие боковых проездов Московского проспекта:
Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожники показали ход капремонта Троицкого моста в центре Петербурга. Там завершили обустройство дорожного покрытия левой полосы.