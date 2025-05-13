Более 9,5 тысячи человек посетили агитационный поезд-музей в Самаре

— В этом году исполняется ровно 80 лет нашей Великой Победы. За прошедшие дни состоялось немало памятных мероприятий, а сегодня проходит заключительная акция, посвящённая этому событию. Очень важно помнить подвиг наших предков, одержавших Победу такой высокой ценой.