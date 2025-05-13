Более 9,5 тысячи человек посетили агитационный поезд-музей в Самаре

Специальный поезд с восемью тематическими вагонами путешествует по всей стране. Внутри каждого вагона расположены интерактивные зоны, рассказывающие посетителям о разных родах войск российских вооруженных сил и героической истории Великой Отечественной войны.
Накануне он побывал в Самаре. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
Значение акции подчеркнул вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев:
— В этом году исполняется ровно 80 лет нашей Великой Победы. За прошедшие дни состоялось немало памятных мероприятий, а сегодня проходит заключительная акция, посвящённая этому событию. Очень важно помнить подвиг наших предков, одержавших Победу такой высокой ценой.
Посетители могут увидеть в музее на колесах не только военную технику времён Великой Отечественной войны, такую как танки и артиллерия, но и современную боевую технику.
Особенность экспозиции заключается в том, что на четырёх платформах демонстрируются образцы трофейной военной техники, которую российские войска захватили в ходе специальной операции, включая американский бронетранспортер M113, канадский броневик Roshel Senator и другие иностранные машины.
Для гостей мероприятия на территории вокзала организовали полевую кухню, где каждый мог попробовать традиционную солдатскую еду — гречку с мясом, хлеб и горячий чай.
Передвижной музей совершит поездку по всей России, охватив 75 городов и населенных пунктов, общая протяжённость маршрута составит более 33 тысяч километров.
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