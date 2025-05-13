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ЕАЭС: запустили пилотный проект для ускорения получения и проверки транспортных документов

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В ЕАЭС приступили к проведению пилотного проекта, реализация которого ускорит процессы получения и проверки транспортных документов, а также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева состоялось первое заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR.

К диалогу пригласили представителей уполномоченных органов государств-членов в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, научных организаций, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота.

Основная цель пилотного проекта — обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Участники обсудили ряд организационных вопросов, определили сроки и порядок проведения пилотного проекта.

Для его запуска государствам-членам предстоит определить единый формат электронной международной транспортной накладной e-CMR, решить вопрос с признанием юридической значимости электронных сведений e-CMR при трансграничном информационном взаимодействии и определить порядок информационного взаимодействия операторов электронного документооборота и доверенной третьей стороны.

От результатов нашей с вами работы зависит не только скорость перехода на юридически значимый электронный документооборот при международных автомобильных перевозках, но и успешность полноценной реализации ряда интеграционных направлений, таких как внедрение механизма прослеживаемости и создание экосистемы цифровых транспортных коридоров.

отметил Арзыбек Кожошев