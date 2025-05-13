ЕАЭС: запустили пилотный проект для ускорения получения и проверки транспортных документов

От результатов нашей с вами работы зависит не только скорость перехода на юридически значимый электронный документооборот при международных автомобильных перевозках, но и успешность полноценной реализации ряда интеграционных направлений, таких как внедрение механизма прослеживаемости и создание экосистемы цифровых транспортных коридоров.