В Ростовской области сельские врачи смогут бесплатно получить землю

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.
Согласно инициативе, медицинские работники, переехавшие на работу в сельские или городские поселения, смогут получить земельный участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет. После участок можно будет оформить в собственность. Врачи смогут использовать землю по своему усмотрению.
Программа поддержки также распространится на специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях по следующим направлениям: «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Фармация» и «Сестринское дело».
Юрий Слюсарь сообщил, что поправки будут рассмотрены на заседании Заксобрания 5 июня.