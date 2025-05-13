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В Ростовской области сельские врачи смогут бесплатно получить землю

В Ростовской области будут бесплатно выдавать земельные участки сельским врачам.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.

Согласно инициативе, медицинские работники, переехавшие на работу в сельские или городские поселения, смогут получить земельный участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет. После участок можно будет оформить в собственность. Врачи смогут использовать землю по своему усмотрению.

Программа поддержки также распространится на специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях по следующим направлениям: «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Фармация» и «Сестринское дело».

Юрий Слюсарь сообщил, что поправки будут рассмотрены на заседании Заксобрания 5 июня.