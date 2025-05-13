В Ростовской области сельские врачи смогут бесплатно получить землю

Согласно инициативе, медицинские работники, переехавшие на работу в сельские или городские поселения, смогут получить земельный участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет. После участок можно будет оформить в собственность. Врачи смогут использовать землю по своему усмотрению.