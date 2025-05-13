Пьяного водителя с марихуаной и утками задержали в Красноярском крае

Автомобиль «Тойота Ипсум» полицейские остановили на трассе Курагино — Тагашет. За рулем находился 31-летний пьяный мужчина. Он сразу пояснил, что был лишен прав за езду в состоянии опьянения. На этот раз он был под наркотиками.