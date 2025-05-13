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Пьяного водителя с марихуаной и утками задержали в Красноярском крае

Полицейские остановили автомобиль, водитель которого был под наркотиками и с незаконно добытой дичью.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Курагинском районе задержали пьяного водителя, перевозившего марихуану и незаконно добытую дичь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Автомобиль «Тойота Ипсум» полицейские остановили на трассе Курагино — Тагашет. За рулем находился 31-летний пьяный мужчина. Он сразу пояснил, что был лишен прав за езду в состоянии опьянения. На этот раз он был под наркотиками.

В автомобиле обнаружили 222 грамма каннабиса в пакете, а также две тушки дикой утки, разрешения на добычу которой у мужчины не оказалось.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: за вождение в состоянии опьянения и за хранение наркотиков. Также на него составили административный материал за нарушение правил охоты. Автомобиль забрали на спецстоянку.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае сотрудники ДПС обнаружили автомобиль-двойник.