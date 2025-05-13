Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая.

Об этом сообщают их администрации на своих официальных страницах в соцсетях. Так, отопление отключили в Уренском, Тонкинском и Борском округах, а также в Выксе, Дзержинске и Кулебаках. Отметим, что в Нижнем Новгороде, Городецком, Навашинском округах и Кстовском районе батареи стали холодными с 5 мая.