Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая.

Об этом сообщают их администрации на своих официальных страницах в соцсетях. Так, отопление отключили в Уренском, Тонкинском и Борском округах, а также в Выксе, Дзержинске и Кулебаках. Отметим, что в Нижнем Новгороде, Городецком, Навашинском округах и Кстовском районе батареи стали холодными с 5 мая.
В Вачском округе подачу тепла прекратили с 7 мая. Дольше всего тепло останется в квартирах жителей Балахнинского округа — здесь завершение отопительного сезона намечено на 16 мая.
Как поясняют в местных администрациях, решение об отключении принималось на основании устойчивой теплой погоды: когда среднесуточная температура воздуха держится выше отметки +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.
Ранее выяснилось, что в Нижегородской области ожидаются ночные заморозки.