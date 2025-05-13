В Иркутской области изъяли более 100 гектаров земель с начала 2025 года

— Дважды правообладатель привлекался к административной ответственности с назначением штрафа в 2024 году, однако требований предписаний не исполнял. Надзорное ведомство направило документы в министерство имущественных отношений Иркутской области для рассмотрения вопроса об изъятии участка у нерадивого землевладельца, после чего суд принял положительное решение, — сообщили в ведомстве.