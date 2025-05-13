В Иркутской области изъяли более 100 гектаров земель с начала 2025 года

В Иркутской области продолжается борьба за эффективное использование сельскохозяйственных земель. Только за первые месяцы 2025 года по инициативе Россельхознадзора региона суды изъяли у нерадивых собственников 11 участков общей площадью 103,3 гектара. Последний случай — участок 1,2 га в Марковском муниципальном образовании, который три года простаивал, зарастая сорняками и кустарником.
— Дважды правообладатель привлекался к административной ответственности с назначением штрафа в 2024 году, однако требований предписаний не исполнял. Надзорное ведомство направило документы в министерство имущественных отношений Иркутской области для рассмотрения вопроса об изъятии участка у нерадивого землевладельца, после чего суд принял положительное решение, — сообщили в ведомстве.
Изъятые 103 гектара уже переданы местным администрациям, которые должны найти новых, более ответственных пользователей для этих земель. Ведомство напоминает всем землевладельцам: сельхозугодья — стратегический ресурс, и государство будет строго следить за их целевым использованием.