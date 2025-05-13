В самарской «ЗИМ Галерее» открывается выставка о женском труде на заводах

14 мая в 19:00 в самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Завод на моей юбке» (12+), посвящённая теме женского труда в промышленности. Автор — художница Мария Самойлова.
Экспозиция включает живопись, графику, фотографию и скульптуру. Работы посвящены невидимому женскому вкладу в производство и размывают границы между бытовым и промышленным, интимным и общественным.
Самойлова — художница из Самары, ранее работавшая на заводах. Личный опыт стал основой проекта, в котором образы фабрик сочетаются с женскими деталями и символами.
Выставка будет открыта до 1 июня. Вход свободный.
Ранее мы писали, что 15 мая в Самарской областной библиотеке пройдет творческая встреча с художественным руководителем театра «Грань» Денисом Бокурадзе.
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