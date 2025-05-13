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Защитник «Акрона» Р. Фернандес высказался об игре с «Ахматом» и будущем в клубе

25-летний легионер выступает за тольяттинцев по договору аренды. Он рассчитан до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

25-летний легионер выступает за тольяттинцев по договору аренды. Он рассчитан до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

Недавно «Акрон» взял вверх над «Ахматом» со счетом 3:2 и уже точно сохранил место в РПЛ (12+). При этом есть шансы подняться повыше и забраться в топ-8 в дебютном сезоне в элите.

«Сложный был матч. Грозненцы создали большое количество моментов, как и мы тоже. Встреча получилась очень хорошей. Забрали важные три очка. Считаю, заслуженно победили», — оценил игру с южанами Роберто Фернандес.

Боливиец подчеркнул: в оставшихся двух турах чемпионата «красно-черные» постараются выложиться по максимуму. Отдельно в разговоре с Metaratings.ru высказался о своем будущем в местном коллективе:

«Сейчас важно хорошо провести следующие два матча. Далее — пауза на игры сборных. После надо отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше. Главное — сфокусироваться на оставшихся встречах».

Ранее спортивный директор волжан Антон Чистяков заявил, что «Акрон» хочет усилить каждую линию перед стартом нового сезона.

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