Защитник «Акрона» Р. Фернандес высказался об игре с «Ахматом» и будущем в клубе

25-летний легионер выступает за тольяттинцев по договору аренды. Он рассчитан до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Недавно «Акрон» взял вверх над «Ахматом» со счетом 3:2 и уже точно сохранил место в РПЛ (12+). При этом есть шансы подняться повыше и забраться в топ-8 в дебютном сезоне в элите.
«Сложный был матч. Грозненцы создали большое количество моментов, как и мы тоже. Встреча получилась очень хорошей. Забрали важные три очка. Считаю, заслуженно победили», — оценил игру с южанами Роберто Фернандес.
Боливиец подчеркнул: в оставшихся двух турах чемпионата «красно-черные» постараются выложиться по максимуму. Отдельно в разговоре с Metaratings.ru высказался о своем будущем в местном коллективе:
«Сейчас важно хорошо провести следующие два матча. Далее — пауза на игры сборных. После надо отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше. Главное — сфокусироваться на оставшихся встречах».
Ранее спортивный директор волжан Антон Чистяков заявил, что «Акрон» хочет усилить каждую линию перед стартом нового сезона.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!