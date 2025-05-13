В Армавире установят 62 новые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Камерами видеонаблюдения оснастят все новые объекты города.
Всего в городе насчитывается 310 камер видеонаблюдения. Из них 15 устройств работают с интеллектуальным программным обеспечением.
В 2024 году камеры видеонаблюдения установили на новых общественных территориях, в том числе в сквере в Красной Поляне, в совхозе «Восток» и на центральной площади Армавира. Направлена заявка на выделение дополнительно 100 камер.
Если будет получено положительное решение, устройства установят до конца 2025 года.