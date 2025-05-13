Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире установят 62 новые камеры видеонаблюдения

Новые камеры видеонаблюдения «Безопасный город» установят в Армавире.

В Армавире установят 62 новые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Камерами видеонаблюдения оснастят все новые объекты города.

Всего в городе насчитывается 310 камер видеонаблюдения. Из них 15 устройств работают с интеллектуальным программным обеспечением.

В 2024 году камеры видеонаблюдения установили на новых общественных территориях, в том числе в сквере в Красной Поляне, в совхозе «Восток» и на центральной площади Армавира. Направлена заявка на выделение дополнительно 100 камер.

Если будет получено положительное решение, устройства установят до конца 2025 года.