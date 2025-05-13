Закон о локализации тaкcи планируют ввести в Ростовской области

В Ростовской области планируют ввести требование к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Законопроект с поправками должны рассмотреть во втором чтении в Государственной Думе, сообщает «Интерфакс».
Проект, если его примут, должен изменить федеральный закон об организации перевозок, вступивший в силу с 1 сентября 2023 года.
Изначально предлагалось с октября 2025 года допускать к работе лишь «локально произведенные машины» с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов. Критериям соответствовали только модели «АвтоВАЗа», а также отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute. Потом требование к соответствию решили сдвинуть на январь 2033 года.
При этом с 1 марта 2026 года предложили утвердить иные критерии. Предполагается разрешить к использованию транспорт, произведенный в рамках специнвестконтрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, до 1 марта 2022 года, а также после 1 марта 2025 года. Кроме этого, разрешения могут получить автомобили, которые подверглись после 1 марта 2025 года изменением, и по решению властей были допущены к использованию в такси.
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