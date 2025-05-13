Закон о локализации тaкcи планируют ввести в Ростовской области

При этом с 1 марта 2026 года предложили утвердить иные критерии. Предполагается разрешить к использованию транспорт, произведенный в рамках специнвестконтрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, до 1 марта 2022 года, а также после 1 марта 2025 года. Кроме этого, разрешения могут получить автомобили, которые подверглись после 1 марта 2025 года изменением, и по решению властей были допущены к использованию в такси.