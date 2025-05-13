Минобр: Красноярский край готов к ЕГЭ

«В основной волне ЕГЭ в этом году примут участие 15003 человека. Самыми популярными предметами по выбору стали: профильная математика — ее планируют сдавать 6616 человек, обществознание — 6231 человек, информатика — 3235. На ЕГЭ по китайскому языку заявилось 9 ребят, по испанскому языку — 3, по немецкому — 4, по французскому — 2. Экзамен по английскому языку сдадут 1408 выпускников», — рассказали в минобре.