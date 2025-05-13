Минобр: Красноярский край готов к ЕГЭ

Красноярский край полностью готов к проведению Единого государственного экзамена, основная волна которого стартует на следующей неделе. Об этом сообщили в министерстве образования.
Завтра в школах края пройдут тренировочные ЕГЭ: будут отработаны действия организаторов и технических специалистов, а выпускники получат возможность еще раз ознакомиться с порядком проведения экзамена и потренироваться в выполнении заданий.
А 23 мая ребята напишут первые экзамены — по географии, литературе и химии.
«В основной волне ЕГЭ в этом году примут участие 15003 человека. Самыми популярными предметами по выбору стали: профильная математика — ее планируют сдавать 6616 человек, обществознание — 6231 человек, информатика — 3235. На ЕГЭ по китайскому языку заявилось 9 ребят, по испанскому языку — 3, по немецкому — 4, по французскому — 2. Экзамен по английскому языку сдадут 1408 выпускников», — рассказали в минобре.
Задания ЕГЭ будут передаваться по специальному защищенному интернет-каналу. Во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение, в каждом пункте будут дежурить полицейские и медработники. После написания работы, прямо в аудиториях, готовые листы отсканируют и отправят на проверку.
Последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 23 июня. Не позднее 1 июля все участники экзаменов ознакомятся со своими результатами. Для пересдачи любого предмета по выбору предусмотрены дополнительные дни — 3 и 4 июля.
Напомним, в пункт проведения экзамена запрещено приносить телефоны, гаджеты, микронаушники, шпаргалки и любые справочные материалы, за исключением разрешенных. При выявлении нарушителей их удалят с ЕГЭ без права пересдачи экзамена в 2025 году.