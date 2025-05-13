«Мужчина погиб в огне, мать и дочь скончались по дороге в больницу». Пожар в Барановичах унес жизни трех человек

Ночью 13 мая в Барановичах на улице Брестской при ликвидации пожара в частном доме спасатели МЧС обнаружили тела 39-летнего мужчины и матери с дочерью 55 и 32 лет, сообщает Следственный комитет Беларуси. Когда пожарные вошли в дом мужчина был уже мертв, а женщин передали медикам, но они скончались по дороге в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очаг возгорания обнаружен в одной из комнат возле дивана.
Предварительная версия этого пожара банальна — неосторожность при курении.
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