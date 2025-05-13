«Мужчина погиб в огне, мать и дочь скончались по дороге в больницу». Пожар в Барановичах унес жизни трех человек

Ночью 13 мая в Барановичах на улице Брестской при ликвидации пожара в частном доме спасатели МЧС обнаружили тела 39-летнего мужчины и матери с дочерью 55 и 32 лет, сообщает Следственный комитет Беларуси. Когда пожарные вошли в дом мужчина был уже мертв, а женщин передали медикам, но они скончались по дороге в больницу.