Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей

В ведомстве также напомнили, что лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности в России после признания в РФ полученного образования и квалификации в установленном порядке, а также после прохождения аккредитации специалиста. Уточняется, что аккредитация проводится на русском языке путем тестирования, оценки практических навыков в симулированных условиях и решением ситуационных задач. Кроме того, специалисты должны пройти предварительный этап аккредитации.