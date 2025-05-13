Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили Монголию

Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области отправилась с рабочим визитом в Монголию. Делегация встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Монголии Алексеем Евсиковым. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, а также организацию различных совместных мероприятий, посвященным важным историческим событиям. Так обсуждались проекты, по увековечиванию памяти о событиях на Халхин-Голе и проведение акций, посвященных 80-летию Победы. Кроме того, во время встречи были подняты вопросы перспектив расширения экономического сотрудничества между Приангарьем и Монголией. В качестве перспективных направлений названы топливно-энергетическая сфера, сельское хозяйство, туризм. Причем последний, как было отмечено на встрече, нуждается в более четком законодательном регулировании.