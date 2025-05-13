Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили Монголию

Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области отправилась с рабочим визитом в Монголию. Делегация встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Монголии Алексеем Евсиковым. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, а также организацию различных совместных мероприятий, посвященным важным историческим событиям. Так обсуждались проекты, по увековечиванию памяти о событиях на Халхин-Голе и проведение акций, посвященных 80-летию Победы. Кроме того, во время встречи были подняты вопросы перспектив расширения экономического сотрудничества между Приангарьем и Монголией. В качестве перспективных направлений названы топливно-энергетическая сфера, сельское хозяйство, туризм. Причем последний, как было отмечено на встрече, нуждается в более четком законодательном регулировании.
Еще одной темой для обсуждения стало развитие русско-монгольских школ и популяризация русского языка. С собой парламентарии привезли учебные пособия на русском для нескольких работающих в Монголии школ.
— Нас связывают общие история, культура, традиции. В прошлом году мы праздновали 85-летие нашеи общеи победы на Халхин- Голе, где более десяти тысяч бои цов и командиров Краснои Армии отдали свои жизни, защищая Монголию. В этом году президенты России и Монголии Владимир Путин и господин Хурэлсух во время празднования 80-летия Великои Победы в Москве обсуждали развитие диалога на всех уровнях, включая межпарламентское взаимодеи ствие, которое и является настоящеи народнои дипломатиеи , — заявил спикер областного парламента Александр Ведерников.