В деревне Висловка Самарской области загорелся новый Вечный огонь в День Победы

В Самарской области появился новый Вечный огонь. Мемориал установили в деревне Висловка.
Кроме Вечного огня, на территории водружена памятная табличка герою Советского Союза Алексею Красильникову.
На церемонию открытия приехали представители властей региона, местного самоуправления и жители деревни.
Идея мемориала принадлежит старосте Елене Матвеевой.
Ранее мы писали о том, что на «Бессмертный полк» в Самаре вышло более 10 тысяч человек. Еще — показывали фото с Парада Победы и шествия.
Также, стало известно, что всего в регионе было зажжено 10 Вечных огней. Три из них начали работать впервые.
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