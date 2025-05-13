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В деревне Висловка Самарской области загорелся новый Вечный огонь в День Победы

В Самарской области появился новый Вечный огонь.

В Самарской области появился новый Вечный огонь. Мемориал установили в деревне Висловка.

Кроме Вечного огня, на территории водружена памятная табличка герою Советского Союза Алексею Красильникову.

На церемонию открытия приехали представители властей региона, местного самоуправления и жители деревни.

Идея мемориала принадлежит старосте Елене Матвеевой.

Ранее мы писали о том, что на «Бессмертный полк» в Самаре вышло более 10 тысяч человек. Еще — показывали фото с Парада Победы и шествия.

Также, стало известно, что всего в регионе было зажжено 10 Вечных огней. Три из них начали работать впервые.

Больше о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».