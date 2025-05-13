Почему идея ввести налог для безработных не имеет никакого отношения к справедливости

Нам, впрочем, пытаются объяснить логику. Если человек не работает, то ведь живет же он на что-то? А если еще и хорошо живет, то нельзя ведь это просто так оставить? А кто живет хорошо? Отвечают, что это дети богатых родителей, домохозяйки при состоятельных мужьях. Вот это дела, конечно. И плевать, что дети могут учиться, видимо. А с домохозяйками и вовсе смешно: еще недавно им зарплату из бюджета страны предлагали выплачивать. Ой, забыла, это о бедных домохозяйках шла речь, а тут буржуи какие-то. Но, позвольте, ведь тогда налог по факту будут платить эти самые родители и мужья. А они его и так ведь платят. Причем если они действительно очень и очень прилично зарабатывают, то и отчисления у них внушительные. И ставка для них выше.