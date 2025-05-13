В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям

«Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала — 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей», — добавил политик.