В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
«Законопроект, предусматривающий предоставление ежегодной выплаты налогоплательщикам, работникам культуры и искусства, научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год.
Он отметил, что речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов: это, по его словам, наука, образование, медицина, фармацевтика.
«Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала — 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей», — добавил политик.