Житель Приангарья купил лотерейный билет за 150 рублей и выиграл почти 7,5 миллионов

Счастливчик из Иркутской области выиграл суперприз лотереи «Остатки сладки». В каждом билете этой лотереи одно игровое поле, в нем 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, причем комбинации чисел уже сформированы. Билет с победной комбинацией был разыгран 8 мая. За выигрышем победитель пока не обратился — на то, чтобы его получить, у него есть еще 3,5 года.