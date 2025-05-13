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Самарцам запретили держать дома тигров, львов, крокодилов и другую экзотику

Правительство России приняло постановление, которое вводит запрет на содержание определённых видов животных в домашних условиях.

Правительство России приняло постановление, которое вводит запрет на содержание определённых видов животных в домашних условиях.

Документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном сайте правовой информации. Об этом сообщили «Вести.ру».

Согласно распоряжению, запрещается держать различных экзотических животных, включая змей, ящериц, амфибий, пауков, обезьян, крупных хищников, морских рыб и даже некоторые виды аквариумных рыбок и кораллов.

В списке фигурирует более сотни наименований животных, среди которых, например, ядовитые змеи вроде кобры и мамбы, крупные питоны, большие черепахи длиной больше 30 см, скорпионы, дикие кошки типа сервала и африканского льва, а также волков.

Запрет начнёт действовать с осени текущего года — с 1 сентября 2025-го — и продлится шесть лет, до 1 сентября 2031 года.

Помимо запрета содержания опасных питомцев, рассматривается возможность введения должности специального представителя по правам животных. Предложение о создании института уполномоченного внес депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Предполагается, что этот орган займётся наблюдением за соблюдением норм обращения с животными, проверяя работу государственных служб, ветеринарии и зоозащитных организаций.

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