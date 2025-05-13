Кота Бурака из Стамбула посадили на карантин в Новороссийске

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в марте этого года моряки нашли запертого кота среди грузов, и с тех пор он оказался в центре внимания. Сейчас, после осмотра ветеринарами, кот по имени Бурак помещен на карантин, и дальнейшее решение о его судьбе будет принимать транспортно-логистическая компания FESCO.



Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края была проведена проверка состояния животного. Кот будет находиться под наблюдением на карантине, пока специалисты не примут решение относительно его дальнейшего пребывания. Об этом пишет «ТАСС».



Компания FESCO заявила, что после завершения карантинных процедур будет решено, что делать с котом. Вопрос его дальнейшего следования или нового местоположения остается открытым. Возможно, животному будет предоставлена возможность вернуться в Стамбул, или же ему найдется новый дом в Новороссийске или Краснодарском крае.