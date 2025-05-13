Омскоблавтотранс«изменил точку отправления автобуса “Омск—Крутиха”

АО «Омскоблавтотранс» в своих социальных сетях уведомил пассажиров об изменениях в схеме маршрута № 1081 «Омск — Крутиха». Теперь отправной автобуса из Омска в Крутиху будет не автовокзал, как было принято ранее, а остановка общественного транспорта «Улица 21-я Амурская».
Фактически это совершенно другой конец города. Омский автовокзал находится на Левобережье, в Кировском округе, а 21-я Амурская — на окраине Центрального. О причинах такого переноса «Омскоблавтотранс» не сообщает.
Деревня Крутиха находится в Горьковском районе Омской области.
Ранее мы писали о том, что в текущем году еще 100 омских автобусов будут оборудованы валидаторами.