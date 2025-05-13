Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскоблавтотранс«изменил точку отправления автобуса “Омск—Крутиха”

Теперь автобус будет отправляться не от остановки «Омский автовокзал».

Источник: Комсомольская правда

АО «Омскоблавтотранс» в своих социальных сетях уведомил пассажиров об изменениях в схеме маршрута № 1081 «Омск — Крутиха». Теперь отправной автобуса из Омска в Крутиху будет не автовокзал, как было принято ранее, а остановка общественного транспорта «Улица 21-я Амурская».

Фактически это совершенно другой конец города. Омский автовокзал находится на Левобережье, в Кировском округе, а 21-я Амурская — на окраине Центрального. О причинах такого переноса «Омскоблавтотранс» не сообщает.

Деревня Крутиха находится в Горьковском районе Омской области.

Ранее мы писали о том, что в текущем году еще 100 омских автобусов будут оборудованы валидаторами.