Омскоблавтотранс«изменил точку отправления автобуса “Омск—Крутиха”

АО «Омскоблавтотранс» в своих социальных сетях уведомил пассажиров об изменениях в схеме маршрута № 1081 «Омск — Крутиха». Теперь отправной автобуса из Омска в Крутиху будет не автовокзал, как было принято ранее, а остановка общественного транспорта «Улица 21-я Амурская».